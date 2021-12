Cupra Leon Sportstourer

Sviluppata come la hatchback per ergersi a punto di riferimento nel segmento delle compatte ad alte prestazioni, la prima Sportstourer a fregiarsi del logo Cupra non passa inosservata per via del design esterno reso inconfondibile da cerchi in lega da 19 ̋, fari full LED con illuminazione posteriore coast-to-coast, paraurti e spoiler posteriore sportivi e terminali di scarico visibili.

All'interno il navigatore con display touch da 10” e il Virtual Cockpit da 10,25” impreziosiscono la plancia. La sicurezza e un comportamento di guida ottimale sono inoltre garantiti da controllo dinamico dell'assetto, Lane Assist, Front Assist, rilevamento stanchezza e chiamata di emergenza eCall.

Cupra Leon è inoltre completamente connessa. Full link wireless e quattro Usb di tipo C consentono di utilizzare i propri dispositivi a bordo. E grazie a Cupra Connect è possibile accedere anche da remoto a tutti i dati dell’auto, impostare avvisi di velocità o di superamento di una determinata area, ricevere avvisi antifurto, aprire e chiudere da remoto le porte o attivare l'avvisatore acustico e gli indicatori di direzione per trovare più facilmente la vettura.

