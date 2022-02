Cupra punta al raddoppio. In arrivo due nuovi modelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro anni fa, al circuito di Sitges Terramar nasceva il marchio Cupra, diventato un brand autonomo da Seat. E oggi, durante i festeggiamenti del quarto anniversario dalla nascita, sono stati annunciati due nuovi modelli.

Durante l'evento online, Wayne Griffiths, Ceo del marchio, ha anche presentato Metahype, la nuova piattaforma collaborativa che permette nuove esperienze ai clienti e a chi si avvicina al marchio.

Cupra al quadrato e due nuovi modelli in arrivo

L'obiettivo per il futuro di Cupra è il raddoppio: raddoppiare le vendite, raddoppiare la rete di vendita (Cupra Garage) e raddoppiare il fatturato. il Ceo Griffiths ha anche svelato che Cupra lancerà due nuovi modelli, raddoppiando l'attuale gamma prodotto. E questo avviene dopo che l'anno scorso è stato annunciato l'arrivo del modello Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrificato del marchio dopo Born, sul mercato nel 2024, e a seguire l'arrivo di UrbanRebel, il veicolo elettrico urbano, nel 2025.

Metahype: portare le esperienze emozionali al livello successivo

Le esperienze uniche sono al centro del cuore del brand spagnolo e, nel corso di quest'anno, queste esperienze emozionali esisteranno in uno spazio completamente nuovo quando il brand entrerà nel metaverso. Metahype è l'interpretazione di Cupra di questo nuovo universo. Uno spazio collaborativo, dove brand, start-up e creatori di contenuti possono ospitare una miriade di eventi ed esperienze per le persone in modo da creare e condividere cultura, diventando, ancora una volta, un brand che va oltre ai limiti dell'industria automotive”. Sviluppato in partnership con VISYON, una pluripremiata società di servizi di innovazione e parte del gruppo Mediapro, Metahype gira intorno alla collaborazione. Cupra, infatti, si unirà a partner che provengono dal mondo della musica e dell'intrattenimento, come Primavera Sound e U-Beat, per ispirare le nuove generazioni. Infine, il marchio potrà contare su un hub proprio all'interno della piattaforma, un luogo dove creare nuove e spettacolari esperienze per la CUPRA Tribe nei vari momenti dell'interazione con i clienti.

Cupra2 Experience: il racing come non si era mai visto prima

Come se portare le sue esperienze emozionali nel metaverso non bastasse, Cupra ha anche fatto un anticipo su un modo completamente nuovo di gareggiare, combinando il mondo reale e quello virtuale: la Cupra2 Experience al mondo intero, un'esperienza racing unica dove quello che guidi è reale, ma quello che vedi è virtuale. Prima del lancio di Cupra2 Experience, Cupra metterà all'asta il primo Nft dell' UrbanRebel. L'aggiudicatario avrà l'opportunità di essere il primo pilota nella storia di Cupra2 Experience.