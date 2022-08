Cupra scommette sulla sostenibilità nel motorsport

Lo scorso anno, nella stagione 2021, Cupra ha conquistato sia il titolo costruttori che quello piloti. Mentre questa stagione gli avversari si sono fatti più agguerriti e sarà più difficile poter replicare ma al momento tutto sta andando per il verso giusto.

Know-How: dalla pista alle auto di serie

Il trasferimento di conoscenza e sviluppo tra le auto da competizione e quelle di serie non è immediato. Infatti, le due categorie hanno obiettivi differenti: le prime sono votate alla performance estrema, mentre le seconde è presente una parte di sportività (non estrema), comfort, affidabilità e durata nel tempo.

Il motorsport resta comunque un ottimo banco di prova per sviluppare e mettere a punto le nuove tecnologie; per esempio, in ambito elettrico si è appreso come refrigerare le batterie o, ancora, la miglior tecnologie per ricaricarle. Si impara quindi come mettere a punto alcuni problemi che si possono presentare sia nel motorsport che nelle auto di serie. Le performance finali tra un'auto elettrica e una a motore termico possono non essere molto diversi ma ciò che cambia è la strada percorsa per raggiungere quel punto: la ricerca e lo sviluppo delle tecnologia adottate.

Cupra protagonista nel Campionato Extreme E

CUPRA è stato il primo costruttore ad aver confermato la propria partecipazione all'Extreme E, per esempio, e quest'anno siamo impegnati con Nasser Al Attiyah e Jutta Kleinschmidt (perché oltre al cambio climatico e la cura per il territorio, il format prevede anche sostenere i valori del gender balance).

L'Extreme E è un mix di raid e rally cross che si svolge in ambienti molto diversi, con tracciati segnati attraverso il Gps. È promettente per lo sviluppo di auto elettriche, poiché permetterà la raccolta di dati e informazioni necessarie per sviluppare aree della vettura come software e rigenerazione.