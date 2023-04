Cupra Tavascan, elettrica. Debutta il suv coupé sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La nuova Tavascan, il nuovo suv coupè elettrico presentato a Berlino, raddoppia l’offerta di modelli a batteria di Cupra, oltre ad essere destinato a diventare la vettura di punta del brand. Si va ad affiancare alla Born 100% elettrica (gemella di Vw ID.3) e alle ibride plug-in Cupra Formentor, Cupra Leon e Cupra Leon Sportstourer. Entro il 2025, il brand aggiungerà dei nuovi modelli elettrificati a cominciare dalla Terramar e dall’altro a batteria basato sul concept UrbanRebel.

Tavascan è sviluppata Barcellona e prodotta in Cina

Progettata e sviluppata a Barcellona, la Tavascan è basata sulla piattaforma MEB del gruppo Vw e dispone della tecnologia più avanzata sia in termini di propulsori, telaio, connettività, sicurezza e confort, sulla base di racchiusa in un body per una di generazione di guida. Verrà prodotta nella fabbrica del gruppo Volkswagen ad Anhui in Cina che all’interno del gruppo è considerata da sempre l'antenna tecnologica per la mobilità elettrificata delle future elettriche.

Loading...

Cupra Tavascan, ecco come è fatto

Tavascan le dimensioni sono ad hoc col Dna Cupra

La nuova Tavascan abbina alle qualità dinamiche la praticità di dimensioni compatibli con traffico urbano: è lunga 4.644 mm, larga 1.861 mm, alta 1.597 mm e un passo di 2.766 mm. Insomma una sport utility dal tono atletica e soprattutto coupeggiante, ricca delle tipiche nervature tipiche dei suv sportive e con un accenno di spoiler in punta di cofano posteriore. Il tutto in perfetta sintonia col Dna esclusivo e originale tipico di tutte le vetture del brand Cupra.

Cupra Tavascan, tutte le foto del nuovo suv coupé elettrico Photogallery17 foto Visualizza

Tavazan la firma luminosa premium Matrix è al top

Tra gli highlights estetici del nuovo suv eletrico di Cupra c’è in particolare l'inedita firma luminosa rappresentata dai fari Led Matrix. La funzione Matrix consente una illuminazione in automatico che evita di abbagliare i veicoli a cui si aggiunge il paraurti rivisto. Nella parte inferiore del veicolo, le linee confluiscono nelle prese d’aria per migliorare il raffreddamento delle batterie di Tavascan, aggiungendo un tocco pratico al design complessivo dell’auto.

Tavascan ci sono 6 modalità di guida a disposizione

Accreditata di un Dna da suv emozionale, la nuova Tavascan oltre alle previste sei modalità di guida è equipaggiata con la tecnologia di Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport), con sospensioni sportive e sterzo decisamente progressivo, tutti dettagli a cui si aggiungono dei pneumatici ad alte prestazioni sulla base di cerchi in lega con misure da 19, 20 e 21 pollici essenziali per la ricerca di un’ottimale esperienza di guida sportiva essenziale per un suv.