Cupra UrbanRebel, la concept car che anticipa la futura berlina elettrica sportiva

Con la concept UrbanRebel presentata in occasione dello Iaa 2021 di Monaco, ma non in uno stand del centro fiere bavarese bensí nel fuorisalone che si sviluppa tra le vie del centrio cittadino, la Cupra anticipa un importante tassello che sosterrà la sua strategia green.

Si tratta di, una vettura compatta che vedrà la luce nel 2025.

Questo prototipo è caratteratizzato tanto dal powertrain elettrico e dalla sua elevata potenza quanto dalla sua linea aggressiva che trasmette il suo Dna sportivo. Una connotazione che il brand sportivo spagnolo del gruppo Volkswagen (nato in seno a Seat) vuole rendere più manifesta, anche nella transizione verso la mobilità elettrica.

Inoltre, l'UrbanRebel anticipa anche l'evoluzione stilistica che la Cupra sta definendo per le sue future proposte, i cui primi tratti sono stati svelati, prima, dalla Formentor e, poi, dalla Born: la berlina sportiva sviluppata sulla piattaforma Meb utilizzata anche da molte altre vetture elettriche del gruppo Volkswagen. In primis, la Volkswagen Id.3.

La stessa piattaforma, però un po' accorciata, sostiene anche l'UrbanRebel la cui linea, depurata dalle vistose appendici aerodinamici, si definisce attraverso superfici piuttosto sinuose, integrando anche un family-style riformulato rispetto a quello della Born da tratti più decisi, da gruppi ottici di disegno differente e dalla diversa forma della mascherina e dello scudo paraurti.

Sotto la carrozzeria, lunga 4,40 metri e larga 1,79 metri nonché alta 1,44 metri, è celato un powertrain con una potenza di 340 cavalli che, però, la funzione boost innalza temporaneamente sino a 435 cavalli. Un picco che consente all'UrbanRebel di tagliare il traguardo dei 100 orari in appena 3”2. Un tempo degno di una hypercar ma che, ovviamente, difficilmente sarà replicabile dalle versioni della futura vettura compatta firmata dalla Cupra.