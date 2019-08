Cupra, un video anticipa il concept di Francoforte di Corrado Canali

1' di lettura

Il marchio Cupra è ormai una realtà indipendente ed è venduto il tempo di regalarsi qualcosa di speciale, una visione sul futuro che seguirà il brand spagnolo, oltre Cupra Ateca, il primo modello ad alte prestazioni a debuttare in pubblico. La Casa spagnola lo anticipa con un video teaser in vista di esporre il concept al prossimo Salone di Francoforte (12-22 settembre). Sarà ancora con proporzioni da “sport utility” ma detterà quella che è la direzione in termini di tecnologia e stile. Se infatti Cupra Ateca tradiva la derivazione dal modello di casa Seat, il concept di Cupra di Francoforte proporrà qualcosa di unico. Insomma un mix tra un suv e un'auto ad alte prestazioni.

Cupra, un video anticipa il concept di Francoforte

E le linee che si intravedono dal teaser confermano l'originalità del modello, come i gruppi ottici anteriori di forma allungata e raccordati da una fascia luminosa a Led, il cofano motore allungato e spiovente con scudi paraurti integrati, il disegno sportivo dei cerchi in lega. “Questa concept rappresenterà il dna di Cupra. E' un'auto speciale e unica nel suo genere, con un design scultoreo e impressionante, che ne rispecchia le prestazioni e l'energia che noi, in Cupra, abbiamo per sviluppare auto di nuova generazione” ha spiegato in più di un'occasione l'ad del brand spagnolo, Wayne Griffiths. Non resta che attendere il Salone di Francoforte per saperne di più sulle caratteristiche tecniche e le prospettive per la trasformazione del concept esposto al rassegna in prodotto di serie a tutti gli effetti.