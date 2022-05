Cura da 3,5 miliardi per la mobilità sostenibile

Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager di Ieg, aggiunge: «Il trasporto pubblico su gomma è il segmento che mostra l’evoluzione più marcata e un potenziale di sistema ancora inespresso. Può candidarsi come attore proattivo dell’evoluzione dell’intero comparto, un vero e proprio ambasciatore dell’intermodalità. Al centro del cambiamento c'è la tecnologia che ci propone soluzioni per trasformare l’utente in un cliente che oggi chiede mezzi più adatti ai ritmi delle nostre città, automatizzati e sostenibili».

Secondo Fabrizia Vigo (Anfia ) «la misura del Pnrr per la filiera italiana del bus elettrico rientra a pieno titolo nella strategia governativa per sostenere gli investimenti del settore automotive, per accrescere le produzioni di mezzi ad elevata sostenibilità nel nostro Paese. I costruttori italiani presenteranno certamente dei progetti importanti».

Riccardo Verona, Presidente AN.BTI: «Come associazione ci auguriamo che nel medio periodo si arrivi a bus turistici con motore elettrico in grado di sostenere i nostri itinerari. Attualmente, i motori più green per il comparto turistico sono gli Euro 6. Stiamo cercando di avere sostegni per dotare tutto il nostro parco veicolare di questi motori a impatto ambientale prossimo allo zero».



Sergio Veroli, presidente di Consumers' Forum, afferma: «Per invogliare i cittadini all’utilizzo del servizio pubblico servono alcuni requisiti che ad oggi sono insufficienti, soprattutto nelle aree urbane del centro sud. Puntualità e certezza degli orari e sicurezza nell’utilizzo del servizio, sia nella fruizione che in termini di affollamento soprattutto in questo periodo di pandemia. Una particolare attenzione va poi alle fasce più deboli e al rapporto tra costo e qualità del servizio».

Di seguito Federico Caleno, Head of Country Italy, Enel X Way sul tema della fornitura di energia pulita: «L’elettrificazione del trasporto pubblico è un tassello fondamentale per assicurare la vera decarbonizzazione del trasporto, come anche ribadito dal rapporto Stemi presentato dal Mims. Per consentire uno sviluppo sostenibile del trasporto pubblico elettrico è cruciale realizzare innovative soluzioni per la ricarica, sia in deposito sia in operation, ritagliate sulle specifiche caratteristiche del servizio da offrire».