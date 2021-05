Cura d’urto del governo cinese per tenere sotto controllo l’inflazione

4' di lettura

La Cina rafforzerà la sua gestione sia dal lato dell’offerta che dalla domanda per frenare aumenti “irragionevoli” dei prezzi delle materie prime e impedirne il passaggio al consumatore finale. La premessa del premier cinese Li Keqiang ha inciso rapidamente sui prezzi delle materie prime, tra cui acciaio e metalli ferrosi, frenandone le quotazioni. Come per bitcoin e blockchain Pechino interviene con effetto immediato, per il crollo delle quotazioni della moneta virtuale è bastato limitare l’uso bancario della cryptovaluta.

No agli accaparramenti di materie prime

Come per bitcoin e blockchain gli effetti sono immediati se il governo si muove con decisione. La Cina lavorerà per garantire l’approvvigionamento di materie prime e mantenere stabili i prezzi e una performance economica costante. In sintesi è questa la mossa del Consiglio di Stato presieduto dal premier Li Keqiang sul tema del controllo dell’inflazione che già sta dando i suoi effetti come dimostra la frenata delle quotazioni delle principali commodities.

Dall’inizio di quest'anno, a causa di molteplici fattori, in particolare la catena di trasmissione dell’aumento dei prezzi globali, alcune materie prime hanno registrato un aumento dei prezzi da record.

“Il governo deve prendere molto sul serio l’impatto negativo causato dall'aumento dei prezzi e adottare misure mirate alla luce delle dinamiche di mercato per poter esercitare una regolamentazione che garantisca la fornitura di materie prime e freni aumenti di prezzo irragionevoli per impedire la trasmissione al consumatore finale”, ha detto il premier.

“Mentre il mercato continua a svolgere un ruolo decisivo nell'allocazione delle risorse per garantire l'approvvigionamento di materie prime e mantenere i loro prezzi stabili, il governo deve adempiere meglio alle proprie responsabilità. Qualsiasi monopolio e accaparramento sarà represso dalla legge per rafforzare la regolamentazione del mercato “, ha precisato Li Keqiang. Dobbiamo analizzare attentamente le ragioni alla base di questo ciclo di rapido aumento dei prezzi delle materie prime e concentrarci sul nocciolo della questione, per adottare misure in un approccio mirato”.