Cura e restauro delle scogliere coralline, le Maldive si affidano alla Bicocca

Questa attività decennale – che ha giocato un ruolo importante per l’individuazione della Bicocca da parte delle autorità locali – ha permesso di consolidare negli anni preziose tecniche ecologiche di restauro delle barriere coralline basate sulla famiglia dei “super-coralli”: una generazione di coralli circoscritta dai ricercatori milanesi e in grado di resistere ai cambiamenti climatici.

Il centro MaRHE ha anche messo a punto metodi di mitigazione, biocompatibili e biodegradabili, per la cura delle ferite dei coralli: una soluzione in grado di allungare la vita dei coralli allevati durante la pratica di coral restoration.

«L’Università di Milano-Bicocca crede fermamente nei valori della sostenibilità e della salvaguardia della biodiversità - ha affermato la rettrice Giovanna Iannantuoni -. L’accordo firmato con il governo della Maldive rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione che da oltre 11 anni va avanti con gli obiettivi di proteggere la scogliera corallina e di ridurre l’inquinamento nei mari. Questo dialogo, che ci vede impegnati su temi cruciali per il futuro del nostro Pianeta, costituisce motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica».

Per la messa a punto di nuove tecniche di coral restoration e per il monitoraggio dello stato di salute dei coralli e la loro riproduzione in ambiente controllato i ricercatori del MaRHE center Bicocca collaborano anche con l’Acquario di Genova, con cui nel 2020 è stata siglata una partnership per iniziative congiunte di ricerca.