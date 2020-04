“Cura Italia”, l'abc delle novità / Contratti a termine, possibili i rinnovi nelle aziende in Cig

(motortion - stock.adobe.com)

Le aziende in cassa integrazione, legata all'emergenza Coronavirus, potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine in corso, destinati diversamente a scadere, in deroga all'attuale normativa (articolo 20 del Dlgs 81 del 2015, che oggi vieta, quando c'è una sospensione dell'attività lavorativa, la stipula di rapporti a tempo determinato sulla stessa mansione). Ciò malgrado la norma “salva” rinnovi e proroghe solo dei rapporti a termine, e non anche di quelli in somministrazione, ai cui lavoratori resterà al momento preclusa l'opportunità di vedersi rinnovato il contratto se le aziende hanno chiesto la cassa integrazione per l'emergenza Covid-19