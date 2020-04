“Cura Italia”, l'abc delle novità / Due milioni alle paritarie per didattica a distanza

(shangarey - stock.adobe.com)

Stanziati due milioni di euro alle scuole paritarie per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza e per mettere l'uso di dispositivi digitali agli studenti meno abbienti. Altri due emendamenti modificano le misure già previste per le scuole statali: uno consente una maggiore flessibilità fra le diverse finalità legate alla didattica a distanza nell'uso dei fondi mentre l'altro elimina la specifica che il personale amministrativo tecnico ausiliario e docente che potrà essere assunto a tempo determinato debba essere provvisto di propria dotazione strumentale ma si specifica che l'attività lavorativa sarà svolta anche a distanza