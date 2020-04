“Cura Italia”, l'abc delle novità / Estesi i tempi per le verifiche degli impianti a fune

Slittano di 12 mesi i termini 2020 per le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e di varianti costruttive degli impianti a fune (funivie, funicolari, sciovie e slittinovie), ascensori e scale mobili in servizio pubblico e degli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato. La proroga è ammessa se non è possibile procedere alle verifiche e al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza a causa del coronavirus. L'emendamento approvato chiarisce anche che resta ferma la necessità della certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico