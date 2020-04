“Cura Italia”, l'abc delle novità / Rc auto, sospensione su richiesta (ma con veicolo fermo)

(Comugnero Silvana - Fotolia)

Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le misure prevedono inoltre che le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo all'assicurato e che la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Durante il periodo di sospensione il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica