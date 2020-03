Bonus, il Governo frena sul click day di Tridico per gli autonomi Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha definito «un criterio che non sta in piedi» l'ipotesi di un 'click day', lanciata dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, per le richieste del bonus da 600 euro previsto dal decreto 'Cura Italia' per autonomi e partite Iva

Click-day bonus per lavoratori autonomi

3' di lettura

«Non mi sembra un criterio che sta in piedi, non possiamo fare a chi prima arriva prima alloggia». Così, a Radio Capital, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta frena sull'ipotesi di un 'click day', lanciata dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, per le richieste del bonus da 600 euro previsto dal decreto 'Cura Italia' per autonomi e partite Iva. «È una comunicazione fatta dall'Inps, non una decisione del governo - ha spiegato - i ministeri del Lavoro e dell'Economia stanno ancora valutando». Quanto al rischio che i soldi stanziati (2,16 miliardi) non bastino, Baretta ha assicurato che «nel caso le risorse saranno reintegrate».

Bellanova: il click day per autonomi sarebbe immorale

Sulla stessa lunghezza d’onde il ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova: «Bisogna correggere gli errori, il click day è uno strumento immorale, non si può mettere in competizione le persone in questo momento, bisogna sapere le risorse che si hanno e avere la responsabilità di dire ai cittadini e alle cittadine che questo è quello che possiamo fare e lo strumento deve essere immediatamente fruibile».

L’ipotesi di Tridico

Era stato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico a ipotizzare un click day per chiedere l’indennizzo destinato ai lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Coronavirus previsto dal decreto “Cura Italia” si stava ragionando su un “click day”. Tridico ha ricordato nei giorni scorsi che le modalità per ottenere il bonus da 600 euro previsto per liberi professionisti con partita Iva, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata, commercianti, artigiani, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli e lavoratori dello spettacolo che hanno subito danni a causa dell’emergenza coronavirus, saranno indicate in una circolare che dovrebbe uscire entro questa settimana. I pagamenti potrebbero arrivare già ad aprile.

Coronavirus in Italia, i dati e la mappa

Coinvolti oltre 300mila professionisti e collaboratori

A essere interessati dal bonus da 600 euro sono anzitutto 339mila liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata . L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda dell'interessato, entro i limiti di spesa previsti.