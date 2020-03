Curare la vita con l’arte

Da molti punti di vista Vita? O teatro? può far pensare al tentativo di mettere in ordine le proprie povere cose prima di prendere definitivamente congedo. L’ultima immagine che precede l’autoritratto conclusivo registra infatti una tremenda battuta del nonno che lascia presagire il peggio: «Dài, ucciditi una buona volta, e finiamola con tutte queste sciocchezze!». Charlotte ha amato, ed è attorno al suo grande amore che il suo racconto si organizza per intero, relegando in un «Preludio» e in un «Epilogo» tutto quanto è avvenuto prima e dopo l’entrata in scena di Daberlohn/Wolfsohn. Scomparso lui, riconosciuta la legge di autodistruzione che non lascia scampo ai membri della sua stirpe, non resta che prepararsi alla fine.

Le ultimissime pagine, di solo testo, lasciano però spazio anche per un’interpretazione meno cupa. La morte, in ossequio alle teorie di Daberlohn, potrebbe essere forse solo il passaggio necessario di un ciclo di distruzione e rinascita. E Charlotte, per diventare un’artista, deve – come scrive lei stessa – «svanire dal piano umano e fare ogni sacrificio per ricreare, partendo dalle profondità del proprio essere, il proprio mondo». In questa chiave, Vita? O teatro? è il racconto della maturazione di una grande personalità creatrice e della sua capacità di curarsi da sola attraverso l’arte (un’altra idea chiave di Daberlohn, che si era dedicato al canto per guarire dal trauma della vita di trincea). L’ultima tavola, di spalle, sarebbe dunque il segno che il tempo è stato «ritrovato» e, in qualche modo, nietzschianamente sconfitto. Si può guardare verso il mare: ci si può sporgere sul futuro. La vita non è finita. Appena qualche mese dopo, però, i nazisti avrebbero troncato sul nascere anche questo sogno.

Vita? O teatro?

Charlotte Salomon

Trad. e cura di Massimo De Pascale

Castelvecchi, Roma, pagg. 820, € 150