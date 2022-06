Curatori dei minori e più accordi: cambiano i legali della famiglia

La nomina del curatore speciale del minore è prevista anche nei procedimenti di allontanamento dei figli dalla famiglia, che si svolgeranno sotto il controllo del giudice. «La riforma – osserva Calabrese – ha confermato la posizione di parte processuale del minore, il quale ha diritto di essere assistito nei procedimenti che lo riguardano, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa».

La negoziazione assistita

Da tutta la riforma «emerge un nuovo ruolo dell’avvocato, come persona di fiducia dell’assistito che cerca di risolvere il conflitto», ragiona Lorenza Cracco, avvocata specializzata in diritto di famiglia e fondatrice dello studio legale Crclex. La riforma punta sulla negoziazione assistita dagli avvocati che, dalla data di mercoledì, si potrà usare non più solo per le separazioni e i divorzi, ma anche per chiudere con un accordo le controversie che riguardano i figli nati da coppie di fatto.

«Una modifica necessaria – rileva Cracco – perché non ha senso doversi rivolgere al tribunale per le coppie non coniugate quando gli accordi chiusi in studio su separazioni e divorzi sono sempre di più». Lo conferma l’Istat, per cui gli accordi su separazioni e divorzi conclusi nel 2021 con la negoziazione assistita dagli avvocati sono stati l’8,8% in più di quelli del 2019.

Una posizione condivisa anche da Giraudo che però ritiene ci sia ancora uno steccato da abbattere: quello del gratuito patrocinio non ancora possibile nella negoziazione assistita, ma previsto dalla legge delega da attuare con un decreto legislativo. «Senza il gratuito patrocinio la coppia si rivolgerà per forza di cose al tribunale, dove è ammesso, ma questo comporterà ulteriori costi pubblici per l’erogazione di tutti i servizi».