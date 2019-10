Curdi, i 100 anni di lotta di un popolo senza Stato «Non abbiamo amici, se non le montagne». I curdi amano ripetere la battuta, alludendo alla lunga serie di tradimenti subìti nel Novecento. I tormenti del popolo e delle sue battaglie, dagli accordi del 1923 al voltafaccia di Trump

«Non abbiamo amici, se non le montagne». I curdi amano ripetere la battuta, alludendo alla (lunga) serie di tradimenti subìti nel Novecento. Le storia del popolo, formato da 30 milioni di abitanti sparsi dalla Turchia meridionale all'Iraq, è scandita dalla lotta per il riconoscimento della propria identità nazionale e i torti inflitti dai vari alleati che si sono susseguiti negli anni.

L'ultimo, in ordine cronologico, è il voltafaccia di Donald Trump alle truppe che avevano combattuto l'Isis a fianco degli statunitensi. Ecco la ricostruzione di 100 anni di turbolenze del «più grande popolo senza Stato» curata dal Financial Times.



1920

In occasione del Trattato di Sèvres, l'accordo che sancisce la fine della prima guerra mondiale e dell’Impero ottomano, ai curdi viene promessa la concessione di uno Stato autonomo. Il territorio indicato rientrerebbe idealmente nell'altopiano del Kurdistan, ma Regno Unito, Francia e Usa non mantengono la promessa e danno il via libera alla creazione di altri Stati nella zona. È l'inizio di una serie di rivolte per difendere l'identità nazionale curda.



1923

Il generale Mustafa Kemal Ataturk, protagonista della guerra di indipendenza, fonda la Turchia moderna. Lo Stato, centralizzato e sfavorevole alle minoranze, inizia una pesante repressione militare, costringendo la popolazione curda a rinnegare la sua lingua e «turchificare» i nomi propri e la toponomastica.