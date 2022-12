Cure ayurvediche e balneoterapia al Caesius Thermae & SPA Resort

Una pausa rigenerante lontano dai ritmi quotidiani per regalare armonia, energia ed equilibrio psicofisico a corpo e spirito: come idea regalo per Natale o da vivere nei prossimi giorni di festa, un soggiorno presso l'Hotel Caesius Thermae & SPA Resort di Bardolino, sponda veronese del Garda, può assolutamente funzionare. All'atmosfera di relax contribuiscono certamente il parco di 40.000 mq tra olivi, palme e oleandri e le proposte della ristorazione in cui spicca l'angolo “bio” ma la vera esperienza di benessere la si vive nell'area wellness. Si può scegliere fra le calde acque (a 34°) delle piscine interne per balneoterapia (una di 200 mq ed una di 80 mq con diversi idromassaggi) e l'area delle saune e delle docce emozionali, la Private SPA esclusiva per chi desidera totale riservatezza e la fonte di acqua oligominerale delle Terme Caesius da cui abbeverarsi fra una sessione di cure idropiniche e inalatorie, un percorso Kneipp o di talassoterapia o un trattamento presso il centro di medicina ayurvedica perfettamente attrezzato.

