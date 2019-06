Europee, la più longeva ha votato a 116 anni di Nicoletta Cottone

Elezioni europee, ecco come si vota

Voto in molti casi sotto la pioggia in Italia, ma come in ogni tornata elettorale non sono mancate segnalazioni, curiosità e denunce. Nel Nuorese, davanti a tre scuole sedi di seggi elettorali, a Posada e Siniscola e Budoni, sono stati trovati alcuni bossoli di proiettili e l’invito a non votare. Il volantino, firmato dal sedicente Movimento politico reazionario, si accusava l'Europa di «utilizzare l'Italia come discarica e di non curarsi dei migranti». Finale con denuncia contro ignoti. Identica denuncia per la scoperta di alcuni “santini” elettorali in un seggio di Perugia.

L’elettrice più longeva: ha 116 anni

La elettrice più longeva alle urne è stataNonna Peppa: la signora Maria Giuseppina Robucci, nata a Poggio Imperiale ( Foggia) il 20 marzo 1903, che ha spento due mesi fa 116 candeline. Non solo è la più anziana d’Italia e d’Europa, ma anche l’elettrice più longeva di tutto il Continente. La signora fra le altre ha votato per la prima volta al referendum costituzionale del 1946 per la scelta tra Repubblica e Monarchia. Ed è sindaca onoraria di Poggio Imperiale. Ha votato ininterrottamente a tutte le consultazioni dell'Italia democratica, dal plebiscito del 1946 a oggi anche la signora Luisa Zappitelli, classe 1911. La signora si è presentata al seggio numero 10 di San Pio, il quartiere di Città di Castello (Perugia) dove abita, scortata dai figli e dalla nipote. «Ancora ricordo quella prima volta che - ha detto - con orgoglio sono andata a votare insieme ad altre donne, un momento che rimarrà per sempre nella mia mente».

La sposa al seggio

Si è presentata al seggio poco prima del fatidico sì una 25enne di Porcia (Pordenone), candidata consigliera nelle amministrative locali dove oltre al voto per le europee si elegge anche sindaco e Consiglio comunale. Il futuro marito, 29 anni, sempre residente a Porcia, ha votato anche lui evitando accuratamente di incrociare la sposa, come da tradizione . Poi il fatidico sì.