Curva tassi in testacoda: banche centrali credibili o recessione dura in arrivo?

Nella seconda giornata chiave delle Banche centrali le Borse si indeboliscono ancora, il mercati obbligazionari accentuano le dinamiche delle ultime settimane e il dollaro prova a fare il rullo compressore, finendo per provocare anche la reazione delle autorità monetarie delle valute antagoniste. Il mercato continua in sostanza a metabolizzare l’impostazione non distante dalle attese ma forse più aggressiva data dalla Federal Reserve mercoledì 21 settembre, quando ha alzato di nuovo i tassi di 75...