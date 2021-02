Cutaia, una dorsale per produrre l’arte del presente Il nuovo direttore generale alla Creatività contemporanea del ministero progetta una rete di centri di arte pubblica in tutto il paese strettamente collegati con le altre arti di Marilena Pirrelli

«che Macello!!»del 2010 Installazione Perino & Vele a Portici

Il nuovo direttore generale alla Creatività contemporanea del ministero progetta una rete di centri di arte pubblica in tutto il paese strettamente collegati con le altre arti

La pandemia ha portato alla paralisi e alla chiusura di centinaia di spazi artistici e culturali e reso ancor più precario il lavoro nell'arte e, in particolare, nell'arte visuale con la chiusura dei musei e delle mostre. Un comparto che poco ha potuto godere di ristori e aiuti da parte del Mibact non avendo, di fatto, l'artista visuale e le professionalità correlate al contemporaneo un riconoscimento giuridico. La crisi insomma ha acuito la precarietà che ha investito l'intero comparto. Che fare? Risponde Onofrio Cutaia, da inizio anno alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mibact e negli ultimi cinque alla Direzione Generale Spettacolo dal vivo e nel 2014-15 a quella del Turismo.



Come si esce da questa impasse?

Sarà utile ragionare sulla evidente carenza nel territorio nazionale di luoghi pubblici intesi come “residenze creative” che possibilmente facciano rete tra di loro.

Che cosa ha trovato nella mappa della direzione?

Sul piano di un possibile sistema professionale per i lavoratori delle arti visive è evidente che sia necessaria una concertazione con i dicasteri competenti, primo fra tutti quello del Lavoro.

Progetti?

Sono alla DG CC da qualche settimana. Questo è il tempo dello studio e dell'approfondimento. Si intravedono comunque sin da ora delle esigenze forti. Soprattutto, come dicevo, si potrebbe lavorare a una sorta di “dorsale” dell'arte contemporanea articolata in luoghi attivi della produzione e della fruizione. Ovvero luoghi di lavoro e di partecipazione.

Guardate ai Centres d'art contemporain, dal 2018 sono 27 quelli d'intérêt national disseminati in tutto il territorio francese. Sorti negli anni 70 per dare cittadinanza al settore delle arti plastiche, luoghi di produzione e diffusione dell'arte, dove sperimentare con un programma annuale di mostre, pubblicazioni e lavori di mediazione con il pubblico e con lo scopo di costruire collezioni pubbliche per i FNAC (Fonds national d'art contemporain) e i FRAC, (Regional collections of contemporary art – Frac) i musei o per quelle private di collezionisti e fondazioni, con fondi permanenti, anche specializzati in fotografia, design e moda?

Certo, si tratta di buone pratiche. In Francia, per altro, negli anni ottanta è stato fatto anche un ottimo lavoro dal punto di vista dell'intervento pubblico, con l'istituzione dei centri di produzione della Danza, intercettando così uno spirito vitale nascente, quello appunto della nouvelle dance.