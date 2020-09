Cva general contractor di filiera per il super bonus al 110%

Proprio in questi giorni Compagnia valdostana delle acque avvierà un’indagine per valutare quali interventi siano realizzabili e con quali caratteristiche. Parallelamente la società sta procedendo a un accreditamento delle aziende della filiera che poi realizzeranno materialmente i lavori.

Questo processo, come chiarisce de Girolamo, prevede il «rispetto dei parametri previsti dalle linee guida del provvedimento e la verifica che non si operi in un regime di improvvisazione». Un compito complesso che va dal controllo sui prezzi alla correttezza delle pratiche fino alla qualità e sicurezza delle opere eseguite. A oggi sono circa una sessantina gli operatori qualificati o in fase di accreditamento. I committenti potranno anche rivolgersi a propri referenti di fiducia, purché rispettino i parametri previsti dal protocollo di Cva.

Un altro fronte parallelo, come ricorda il direttore di Confindustria Marco Lorenzetti riguarda l’attività di formazione: «Attraverso il nostro ente Avi Servizi – spiega – abbiamo aderito a due bandi Fse (Fondo sociale europeo) per la formazione di lavoratori disoccupati con corsi di 400 ore, che darà a queste persone una formazione a 360 gradi, dalla conoscenza delle malte fino al patentino per cappottista (si veda altro articolo in pagina), in un’ottica che va oltre i soli interventi legati al super bonus. Ci sono già aziende interessate ad assumere gli addetti che seguiranno i corsi. In questa prima fase sarà coinvolta una trentina di persone».

L’annuncio del ministro Patuanelli della trasformazione del provvedimento in misura strutturale dovrebbe il pieno sfruttamento delle potenzialità del superbonus. Senza la trasformazione o una proroga dei termini, infatti, si sarebbe rischiato quello che Enrico de Girolamo definisce «un collo di bottiglia a livello di filiera, senza riuscire a soddisfare tutte le richieste entro il termine originario del 31 dicembre 2021».

Buona parte del business dell’energia di Cva proviene da fuori regione (circa l’80%) e il modello valdostano lanciato per il super bonus attecchisce anche in altri territori: «In questa fase la nostra priorità è rappresentata dagli interventi in Valle d’Aosta – sottolinea Enrico de Girolamo – tuttavia abbiamo ricevuto richieste anche dalla provincia di Torino e da altre zone del Piemonte, nelle quali stiamo valutando analoghi accordi di filiera».