Cvc conquista la multinazionale della consulenza Bip

Il fondo internazionale Cvc Capital acquista la maggioranza di Bip-Business Integration Partners, multinazionale italiana di consulenza fino ad oggi controllata al 61,5% dal fondo Apax Partners France e partecipata dai fondatori e dal management. Dopo un processo competitivo durato qualche mese e gestito da Rothschild ed Equita, Cvc ha battuto gli altri private equity in gara.

Cvc è guidato in Italia dal managing partner Giampiero Mazza ed è tra gli investitori più attivi sul suolo tricolore: ha già effettuato investimenti su gruppi come Sisal, Genetic, Multiversity, Recordati e Pasubio e inoltre in cordata con altri private equity (Advent e Fsi) sta trattando l'ingresso in minoranza nella «media company», dove stanno confluendo i diritti tv della Serie A di calcio.

La valutazione dell’operaziione su per Business Integration Partners sarebbe di oltre 700 milioni di euro, con un multiplo superiore alle 10 volte l'Ebitda (50 milioni nell'ultimo esercizio su quasi 300 milioni di giro d'affari).

Si tratta del terzo giro di fondi per Bip, il cui controllo in precedenza era stato del private equity Argos Soditic, che nel 2014 ha finanziato il management buyout da parte di 12 dirigenti, tra cui il fondatore e presidente Nino Lo Bianco, rimasti soci anche nei successivi riassetti azionari. Apax France aveva poi acquisito una quota di maggioranza di Business Integration Partners nel 2018, per un valore attorno ai 200 milioni di euro e con il piano di investire altri 100 milioni di euro per sostenere la crescita sia per linee interne sia per linee esterne.

Il management, tra cui il fondatore e presidente Nino Lo Bianco, dovrebbe, secondo le indiscrezioni, reinvestire in modo importante anche in questa ultima operazione.