Cvc mira a creare la Superlega, calcio d’elite per squadre al top

Il piano di Perez e del Real Madrid, in alleanza con Cvc, sarebbe invece alternativo e in competizione con il progetto dell’Eca. Le reazioni non si sono fatte attendere: «Ho letto di questo piano folle - spiega il presidente dell’Uefa Aleksander Čeferin -. Se dobbiamo credere a quanto riportato, tutto arriva da un singolo presidente di club (non proprietario). Sarebbe difficile pensare a uno schema più egoista di questo. Rovinerebbe il calcio in tutto il mondo; per i giocatori, per i tifosi e per chiunque abbia una connessione con questo sport - tutto a beneficio di un piccolo gruppo di persone. Per fortuna c’è ancora abbastanza buon senso in questo sport. In realtà è tutto così inverosimile che non posso nemmeno pensare che qualcuno l’abbia solo sognato».

Per approfondire:

● Calcio, Cvc punta sulla Coppa del mondo per club a 24 squadre

● Giampiero Mazza (Cvc): «Italia poco credibile, i capitali scappano o chiedono lo sconto»

● Con l’ingresso di Cvc la Fir potrebbe incassare 50 milioni