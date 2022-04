Cvc rompe il tabù dell’Ipo e punta sulla Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lungo lo Strand, vialone che un tempo fiancheggiava il fiume Tamigi, il nome deriva dall’inglese medievale per “argine”, è un pullulare di negozi e teatri. Per secoli è stata la strada dell’alta borghesia di Londra: oggi sono turisti che affluiscono alla Somerset House, l’enorme palazzo che ospita le famose gallerie d’arte.

Nella massificazione commerciale della via, passa inosservato un edificio adiacente al museo, grigio e anonimo. Eppure una grossa fetta dalla finanza e dell’industria mondiale, ha casa lì dentro: è la sede di Cvc, il più grande fondo privato di investimento in Europa, con una dotazione di 130 miliardi euro.

La presenza di Cvc nel mondo

Controlla 100 aziende in giro per il pianeta, con 450mila dipendenti indiretti. C’è di tutto: dal the Lipton agli orologi Breitling; dalla catena spagnola di abbigliamento Cortefiel ai supermercati americani per animali Petco. Tuttavia a Londra hanno una passione spiccata per lo sport. Ex proprietario della Formula 1 venduta alla Liberty Media, oggi è il padrone della Liga, il campionato di calcio spagnolo; del Sei Nazioni, il torneo internazionale di rugby; e del popolare campionato di cricket in India.

Nato negli Anni 60 da una costola di Citicorp, la banca americana, come ramo di capitale di rischio, Cvc era la sigla per Citicorp venture capital, il fondo si è staccato nel 1981: società indipendente con quartier generale a Londra. In Italia, è stato il proprietario della società di scommesse Sisal; ha di recente comprato Pegaso, l’università telematica, dall’imprenditore Danilo Iervolino che con l’incasso ha rilevato l’Espresso dalla famiglia Agnelli.

L’interesse per la Serie A

Cvc ha messo nel mirino anche la Serie A, sempre a proposito di sport. L’anno scorso ha pure tentato una scalata impossibile, al cuore del Giappone: voleva comprarsi la Toshiba, la più vecchia azienda nipponica. Il moloch della finanza ora ha un obiettivo ancor più ambizioso e soprattutto dirompente: quotarsi in Borsa. Da capitale privato, per definizione, ad azienda pubblica, in quanto quotata.

Nel caso di Cvc sarebbe un unicum: sarebbe la Ipo più grande della storia della finanza, al livello della cinese Alibaba. Le banche d’affari assoldate per sondare il mercato ipotizzano per la futura matricola una capitalizzazione di Borsa tra i 20 e i 40 miliari di dollari. In Europa, Cvc sarà una sorta di “unicorno”: non esistono grandi fondi quotati. C’è la svedese Eqt che però ha dimensioni regionali; e in Italia il caso “ibrido” della Tip di Gianni Tamburi. Negli Stati Uniti, invece, i colossi si sono quotati: da Kkr, il padre di tutti i private equity, fino a Tpg, ultimo dei grandi fondi a sbarcare in Borsa.