C&W: a settembre con 8 deal sopra 200 milioni chiusi contratti da 2,34 miliardi Il terzo trimestre 2020 registra lo stesso volume di grandi operazioni dei migliori anni precedenti di Paola Dezza

(Imagoeconomica)

Il terzo trimestre 2020 registra lo stesso volume di grandi operazioni dei migliori anni precedenti

4' di lettura

«Il recente deal di Piazza Cordusio, di cui un pool di investitori coordinarti da Mediobanca si è assicurato l’esclusiva per un valore di oltre 246 milioni e un yield record inferiore al 3%, è solo l’ultimo di una serie di grandi operazioni chiuse o siglate nei primi dieci mesi di un anno particolare come è, purtroppo, il 2020. Prima di questa c’erano stati a Milano il deal “monstre” tra Coima e UBI Banca, la vendita di Bodio Centre ai Francesi di Bnp Paribas per oltre 223 milioni, dell’immobile ...