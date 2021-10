CX-60 e CX-80, i due nuovi suv di Mazda in arrivo nel 2022 insieme alla MX-30 con il range extender

2' di lettura

Mazda a partire dal 2022 conta di introdurre sul mercato europeo due nuovi suv: si tratta della CX-60 che dovrebbe essere disponibile per prima e la CX-80 subito dopo. Si tratta di due modelli di taglia grande che andranno a collocarsi all'interno della gamma Mazda al di sopra dell'attuale CX-5 oltre che in grado di offrire nuovi livelli di spazio, prestazioni ecosistenibili migliorate e di piacere di guida tipiche del brand giapponese. Entrambe saranno realizzate sulla base delle piattaforma Large platform, l'architettura modulare sulla quale verranno progettate anche altre vetture di fascia alta. Per il momento il costruttore, però, non ha ancora fornito alcuna immagine se non il logo dei due modelli.

Due o tre file di sedili e col primo ibrido plug-in

La nuove CX-60 e la CX-80 saranno disponibili, rispettivamente, in versione a due e tre file di sedili, ma verranno offerte anche con dei nuovi ibridi plug-in con motori benzina a 4 cilindri abbinati a un'unità elettrica. La gamma di motorizzazioni sarà inoltre completata anche con l'inedita unità a benzina Skyactiv-X a sei cilindri in linea e forse, ma non era del tutto scontato, colnuovo turbodiesel Skyactiv-D di seconda generazione anche se equipaggiati con sistema mild hybrid a 48 Volt. Al motore diesel alla Mazda tengono parecchio e anche in passato non ne hanno mai fatto un mistero, ma saranno valutare le scelte del mercato non più così ricettivo di unità a gasolio.

In arrivo anche la MX-30 con il range extender

Ai due nuovi modelli si aggiungerà l'altra importante novità per Mazda sempre in arrivo nella prima metà dell'anno prossimo. Lungamente annunciata l’utile soluzione sarà infatti disponibile con una versione dedicata del suv-crossover elettrico MX-30 che sarà dotata di motore rotativo, una chicca tecnica che va nel solco della migliore tradizione della Casa giapponese. Funzionerà come generatore di energia elettrica per aumentare la carica della batteria e consentire la gestione dell’auto più in sintonia con esigenze non solo urbane.