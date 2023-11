CY4Gate ben comprata dopo conti, analisti plaudono ad acquisizione XTN

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Buona accoglienza del mercato per i conti trimestrali di Cy4gate e soprattutto per l’accordo raggiunto per l’acquisto del 77.8% di XTN Cognitive Security:

I conti della società hanno evidenziato un terzo trimestre del 2023 «non lontano dalle attese e stagionalmente non significativo», sottolineano da Equita, mentre nei primi nove mesi dell’anno i ricavi si sono attestati a 43,6 milioni di euro (+67% rispetto allo stesso periodo del 2022), mentre l’Ebitda adjusted è balzato a 3,2 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è risultata negativa per 15,6 milioni di euro (per 10,8 milioni nella prima metà dell’anno).



In questo contesto, osserva Equita, «assume maggior importanza l’annuncio dell’acquisizione di XTN Cognitive Security»: la società che opera nel settore della sicurezza informatica, con una fortissima esperienza su soluzioni orientate all’identificazione di comportamenti a rischio tipici degli abusi o delle frodi, ha un equity value, per il 77.8%, pari a 9,7 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro marzo 2024, a seguito del verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui il buon esito della fusione per incorporazione di XTN Cognitive Security in IKS TN. I rimanenti azionisti, riporta Intermonte, sono per il 20% un importante system integrator italiano in ambito antifrode e per il 2.2% il management team che rimarrà in azienda.

Nel dettaglio, Equita segnala un rilevante footprint di XTN nel banking, si presume «soprattutto nelle banche di medio-grandi dimensioni» e «già presente anche nel gambling e nel settore auto»; nel 2022 la società ha generato circa 3 milioni di euro di vendite (+28% rispetto al 2021) con un Ebitda margin del 30% (dal 29% dell’anno precedente). Per gli analisti i ricavi sono «ampiamente ricorrenti», pertanto si ritiene che XTN generi cassa. In merito all’acquisizione, Equita da segnali di apprezzamento per la maggiore esposizione di CY4Gate al mondo Cyber Security (che pre-deal pesa per l’11% delle vendite), con «potenziali sinergie da generare».Secondo i calcoli di intermonte, si evidenzia un multiplo di acquisizione sul 2022 pari a circa 10x EV/EBITDA. Contestualmente alla diffusione dei risultati trimestrali, notano gli analisti, non sono stati comunicati ordini o un outlook più dettagliati sul 2023, quando i numeri di Equita puntano a 82 milioni di euro di sales e margini al 32%. Intermonte sottolinea «la forte stagionalità delle vendite» che nell’ultimo trimestre, anche quest’anno, «dovrebbero avere una forte accelerazione».