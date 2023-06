Cy4gate, contratto estero da 5,4 milioni per sistemi di cyber intelligence

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cy4gate ha ottenuto un contratto di 5,4 milioni di euro della durata di 12 mesi per la fornitura di sistemi di cyber intelligence a un cliente estero. È quanto si legge in una nota del gruppo specializzato in cybersecurity e cyberintelligence. «Il contratto - si legge nella nota - permetterà di migliorare e rafforzare le capacità tecnologiche e quindi irrobustire le performance dei prodotti venduti per rendere ancor più funzionale ed efficiente la user experience».