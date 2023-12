Cyber 4.0 a difesa delle piccole e medie aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vogliamo diventare un punto di riferimento per le piccole e medie imprese per quel che riguarda la sicurezza nelle informazioni». A parlare è Matteo Lucchetti, direttore di Cyber 4.0, anticipando al Sole24Ore le iniziative del competence center da lui guidato. Si tratta di uno degli 8 centri di competenza ad alta specializzazione riconosciuti e finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un partenariato pubblico-privato, con capofila l'università La Sapienza di Roma, che include più di 45 soci provenienti dal mondo dell'Università e della ricerca, da istituzioni pubbliche, dal mondo privato – grandi aziende e piccole e medie imprese specializzate, associazioni e fondazioni.

Il competence center, con sede a Roma, svolge attività di rafforzamento delle competenze di imprese e pubblica amministrazione, sviluppando iniziative di formazione, programmi di advisory e orientamento, e promuovendo progetti di ricerca e innovazione. La struttura è stata istituita in risposta al bando del ministero del 2019, ma è di fatto operativa dal 2021, a causa anche del Covid. Nel biennio 2021-2023 ha gestito 6,2 milioni di cofinanziamento (si tratta di aiuti a progetti che le imprese hanno già deciso di finanziare) per promuovere innovazione in cybersecurity verso le piccole e medie imprese. Cifra che nel biennio 2023-2025 sale a 15 milioni.

L’ultimo bando lanciato è stato quello chiuso a fine settembre scorso: 2,6 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in quattro aree: Cybersecurity Core, Aerospace, Automotive, e-Health. «Abbiamo avuto 23 proposte – spiega Lucchetti – e adesso siamo in fase di selezione: individueremo tra le 8 e le 10 migliori. A fine dicembre dovrebbe arrivare la lista dei progetti che finanzieremo». Nei precedenti due bandi, nel complesso 2,2 milioni di cofinaziamenti, erano state cofinanziate 14 iniziative. «Con i precedenti bandi potevamo finanziare al massimo 200mila euro per singolo progetto. Con i nuovi bandi siamo saliti a 400 mila euro». Ora l’obiettivo di Cyber 4.0 è di creare entro i prossimi due anni «una piattaforma condivisa per le piccole e medie imprese, con un primo livello di accesso per mitigare i rischi e un secondo livello a valore aggiunto con servizi operativi più tecnici, come la gestione di incidenti e il monitoraggio delle minacce. Sviluppando anche uno scambio di informazione con le forze dell’ordine».