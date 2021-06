Cyber Guru chiude un round da 3,6 milioni

«La domanda di soluzioni di Cybersecurity in Italia, così come all'estero, è ai massimi storici. Crediamo fortemente che l'education sia uno dei pillar fondamentali per prevenire frodi e attacchi informatici, per questo l'approccio innovativo di Cyber Guru e la sua recente crescita posizioneranno la società come futuro leader di mercato in questo settore in rapido sviluppo» commenta Giuseppe Donvito, Partner di P101 SGR.

«Siamo lieti di collaborare con Gianni e il team di Cyber Guru, che segna il nostro primo investimento in Italia. Fin da subito siamo rimasti colpiti dalla profonda conoscenza del settore da parte di Gianni e dalla sua strategia di prodotto, in grado di trasformare i dipendenti delle aziende nella prima linea di difesa contro gli attacchi informatici. Non vediamo l’ora di contribuire all'espansione a livello internazionale della società» commenta Alberto Gómez, Managing Partner di Adara Ventures.

«L'obiettivo delle nostre innovative soluzioni di formazione – spiega Gianni Baroni, amministratore delegato di Cyber Guru – è quello di far crescere il livello di consapevolezza degli utenti nell'uso delle tecnologie digitali, aumentando la resistenza degli individui e delle organizzazioni agli attacchi Cyber. L'efficacia comprovata delle nostre soluzioni è strettamente legata alla capacità di coinvolgere e motivare l'utente in un percorso di sviluppo individuale i cui benefici si trasmettono anche alla sua dimensione professionale».