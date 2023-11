Cyber Monday e Black Friday: niente ansia. Le migliori offerte tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Con il Black Friday 2023 potremmo scoprire oggi che quella tv da 85 pollici o quella Oled da 65 pollici non è proprio impossibile da comprare. O che uno smartphone di fascia medio-alta è ora di fascia media. Alla nostra portata. O che finalmente possiamo permetterci uno di quei monitor da 32 pollici – follia per ricconi fino a qualche anno fa. Se siamo videogiocatori accaniti su pc è il momento di passare a un monitor veloce, un Ips di fascia alta. E un mouse per videogame, ad alte prestazioni.

Negli ultimi anni possiamo avere sottovalutato lo sviluppo tecnologico in ambito tv e monitor, dato che un buon prodotto può durare anche un decennio: è il momento di rimettersi in pari. Idem per i router: il Wi-Fi continua a progredire; se a casa la rete wireless è sempre un problema si può prendere un router più moderno, magari abbinato a ripetitori (dual band o, meglio, tri band), tutto con tecnologia mesh che crea una sola rete uniforme e intelligente (in grado di ottimizzare il segnale).

Loading...

Prodotti tech interessanti scontati in questi giorni Photogallery14 foto Visualizza

Dato che ci siamo, per fare un piacere alle nostre articolazioni che ormai invecchiano, è una buona idea prendere offerte scontate per mouse, tastiere ergonomici.

Se cerchiamo bene possiamo trovare sconti del 20, 30, persino il 50 per cento. Cercare bene, questo è il problema. Oggi è Cyber Monday, prosecuzione ufficiale del Black Friday e tutta dedicata alla tecnologia. Se nel Black Friday non abbiamo visto sconti per le cose tech che cercavamo – o addirittura abbiamo scoperto rincari, come riscontrato in certi casi dal Sole24ore e come pure avvisa Altroconsumo – ora abbiamo una chance ulteriore.

Vediamo come orientarsi negli sconti, ma teniamo a mente l’idea di base: niente ansia. Se il prodotto desiderato non ha uno sconto sufficiente, non compriamolo lo stesso solo per paura che non ci saranno altre occasioni. Potrebbe succedere che lo sconto arrivi lo stesso, tra un po’, magari nell’ultima ora del Cyber Monday o qualche giorno dopo.