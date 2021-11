Cyber risk

A chi serve

In una vita sempre più connessa aumentano anche i rischi di incidenti in rete (fino ad arrivare cyberbullismo e allo stalking) . Esistono sul mercato polizze che tutelano dai danni che possono riguardare l’uso di strumenti digitali e l’utilizzo del web nella vita privata. Frequentemente è compresa in polizza la garanzia tutela legale che copre l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’assicurato e della sua famiglia. Nelle prestazioni di polizza, oltre al rimborso di costi e spese per il ripristino di dati propri, viene compresa solitamente anche la garanzia Rc che tiene indenne il nucleo familiare da richieste danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi a seguito di attacco cyber. In alcuni casi specifici è prevista da alcuni pacchetti anche la garanzia perdite pecuniarie per somme perse a seguito di frodi informatiche e le spese sostenute per sostegno psicologico per bullismo in rete e così via. Una fondamentale caratteristica di queste polizze è di prevedere una importante attività di assistenza da parte di strutture dedicate nel momento in cui verifichi l'attacco cyber.

Attenzione a…

Poiché le coperture cyber sono piuttosto recenti e quindi in fase di sviluppo e miglioramento, è necessario anzitutto fare un controllo molto accurato delle garanzie prestate, poiché alcune polizze si limitano a fornire garanzia solo per i danni provocati a terzi, altre coprono anche i danni propri per perdita o ricostruzione di dati a seguito di default informatico, altre infine si spingono sino ad assicurare danni patrimoniali da atti criminosi di terzi (ransomware, troian, phishing). Data la delicatezza del tema è opportuno farsi guidare da intermediari particolarmente preparati in materia come broker ed agenti. È altresì opportuno farsi spiegare le modalità di attivazione dei servizi di assistenza al momento dell’attacco. Attenzione anche ai fori di competenza compresi nella tutela legale.