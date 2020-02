Cyber risk, la sfida delle assicurazioni di Alessandro Curioni

Potrebbe essere uno dei mercati più ricchi del prossimo futuro e allo stato attuale si tratta per giunta di un “territorio vergine” per chi sarà in grado di raccogliere la sfida. Il tema delle polizze legate ai rischi cyber si è palesato sulle scrivanie degli assicuratori ormai da qualche tempo, ma la categoria si trova in grave difficoltà e lo si intuisce dall'approccio.

Molte assicurazioni tendono a considerare il tema come avulso da qualsiasi assicurazione tradizionale. Le idee che circolano riguardano la possibilità di realizzare polizze in qualche modo “tecnologiche”.

Sorvolando sul fatto che leggendone alcune è pressoché impossibile capire cosa la polizza effettivamente “copra”, si tratta di partire dalla premessa sbagliata, perché trascura la pervasività della tecnologia. In realtà il rischio cyber può e forse dovrà essere integrato nella stragrande maggioranza delle polizze esistenti: non si tratta di una mercato verticale, ma orizzontale.

Facciamo un esempio pratico e parliamo dell'auto perché il tema è noto e in prospettiva molto interessante. Incendio, furto, rapina sono tutte casistiche ben conosciute, ma in futuro una buona polizza auto dovrebbe comprendere anche il rischio cyber. Per quale ragione? Semplicemente perché già oggi la maggior parte degli autoveicoli sono altamente tecnologici. Considerate che una vettura dispone di un numero compreso tra cinque e nove possibilità di connessione, compresi Bluetooth, wireless e cellulare per non parlare di protocolli specifici come quelli per l'apertura a distanza e via dicendo. Quindi esiste un certo numero di possibilità di accesso che possono consentire diversi tipi di violazione, come dimostrato cinque anni orsono da due ricercatori che sono stati in grado di assumere parzialmente il controllo di una Jeep Cherokee compresi tergicristalli, stereo, freni, trasmissione e sterzo.

In futuro qualcosa di analogo riguarderà le abitazioni che, complice l'avvento del 5G saranno invase da oggetti smart, suscettibili di un destino non diverso da quello delle auto. Lo hanno già dimostrato le vulnerabilità di televisori, termostati, impianti di videosorveglianza, baby monitor e centinaia di altri oggetti.