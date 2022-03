Cyber security, accordo tra Gruppo 24 Ore e Polizia di Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato siglato ieri a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Gruppo 24 ORE per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firmata dal Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Daniela Stradiotto, e dall’Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali.

«La convenzione che abbiamo sottoscritto – ha affermato Ivano Gabrielli, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni – è molto importante perché sancisce il riconoscimento delle esigenze di tutela dei sistemi del Gruppo 24 ORE, considerata infrastruttura critica informatizzata. La convenzione – prosegue Gabrielli – si inserisce nel protocollo del Cnaipic (Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche; ndr), teso ad instaurare momenti di partnernariato per tutelare le infrastrutture critiche del Paese testando e attestando elevati livelli standard di preparazione ad eventuali attacchi cibernetici».

Grazie alla convenzione verrà instaurato un rapporto H24 tra il Cnaipic e il Gruppo 24 ORE, in un confronto quotidiano di comunicazione per quanto riguarda tutte quelle informazioni di sicurezza che vengono raccolte dal Cnaipic e dalle sue articolazioni territoriali e condivise con gli stakeholders e con i partner istituzionali. Grazie alla convenzione Il Gruppo 24 ORE entra a tutti gli effetti all’interno di questa cerchia di tutela dalle minacce criminali.

Gabrielli specifica ancor meglio il senso dell’accordo: «Il nostro ordinamento giuridico copre tutte le minacce cibernetiche tranne quelle esplicitamente classificabili come provenienti da altri Stati. Ma sappiamo benissimo che questo tipo di attacchi non hanno mai una paternità esplicita e vengono considerati all’interno della più vasta categoria delle minacce ibride: quelle minacce che di fatto possono essere coperte, stimolate o sponsorizzate da altri Stati ma che ovviamente non assumono una paternità ufficialmente statuale». E Gabrielli chiarisce: «Il Sole 24 Ore, pur non essendo assimilabile a un organismo pubblico, è pur sempre un organo di informazione di riferimento, dotato di una riconosciuta indipendenza. Con la propria attività, dunque, può determinare lo sviluppo delle attività finanziarie, industriali ed economiche del Paese. Con l’accordo viene riconosciuta de facto la delicatezza della funzione del vostro gruppo e la peculiare sensibilità delle vostre infrastrutture degne di tutela. Di più: – ha aggiunto Gabrielli – il Gruppo 24 ORE svolge una funzione importante che è quella di informare il pubblico degli investitori e dei risparmiatori di quello che è l’andamento economico del Paese e di tutto ciò che si muove intorno ad esso sulla scena mondiale. Tutto questo depone al fatto che la vostra sia una infrastruttura privata con un ruolo che assurge a una funzione istituzionale: quella informativa, con un’ulteriore sensibilità legata agli aspetti del mercato finanziario. Proteggere la vostra infrastruttura critica, dunque, indirettamente tutela anche i mercati finanziari e l’economia più in generale».