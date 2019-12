Cyber sicurezza con alleanza pubblico-privato

Quest’ultima osservazione introduce a un terzo importante aspetto relativo alla composizione del Cybersecurity Competence Center: la presenza di una componente pubblica. La sicurezza informatica infatti, proprio per queste sue caratteristiche, non può non avvalersi del contributo di strutture pubbliche, alle quali sia attribuito il potere di raccogliere dati, garantendone la riservatezza, di analizzarne le caratteristiche e di farne una valutazione comparativa con altri Paesi.

A tale scopo risponde, per quanto riguarda le grandi imprese erogatrici di servizi, il Computer Security Incident Response Team, costituito in Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e introdotto dalle leggi attuative della Direttiva Nis. La logica di partnership pubblico-privato, che si ritrova puntualmente nel progetto Industria 4.0, potrebbe essere riprodotta anche nel Competence Center per la Cybersecurity al quale potrebbero confluire, ovviamente su base volontaristica, da parte delle imprese, informazioni relative agli attacchi informatici, da raccogliere in un data room e da tenere accuratamente riservate. Questo patrimonio informativo potrebbe consentire di analizzare le caratteristiche mutevoli degli attacchi e di fornire indicazioni per la migliore gestione e reazione agli stessi. Si tratterebbe di una prospettiva di circolazione informativa, di scambio e di sviluppo delle best practice certamente innovativa, volta a sviluppare sinergie virtuose tra Università, imprese e sistema dei pubblici poteri.