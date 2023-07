Cyberattacchi, le aziende affinano le contromisure

Ascolta la versione audio dell'articolo

Subire un attacco informatico è un rischio sempre più concreto per qualunque azienda che usi strumenti digitali. Le minacce non sono dirette solo alle large corporate, ma anche alle Pmi. Lo dimostrano i dati contenuti nel Rapporto Cyber Index Pmi realizzato da Confindustria e Generali, con il supporto scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano e la partecipazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L’86% delle 158 Pmi con sede in Veneto che hanno partecipato al sondaggio utilizza strumenti digitali per supportare la propria attività produttiva: di queste, il 14% ha subito violazioni (ossia attacchi informatici andati a segno) negli ultimi 4 anni.

Quando si tratta di cybersecurity, la consapevolezza è un primo passo, ma fondamentale. Non a caso, Cyber Index Pmi prevede una serie di incontri che, dopo la prima tappa svoltasi a Marghera, proseguirà durante il resto dell’anno a Torino, Genova, Milano, Perugia e Bologna per diffondere la cultura della cybersicurezza tra le piccole e medie imprese con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di imprenditori.

La formazione

Altrettanto cruciale è formare professionisti in grado di proteggere la normale operatività e il patrimonio digitale delle aziende dalle minacce provenienti dal web, che oltre a essere crescenti sono in costante evoluzione. In questo le università giocano un ruolo di primo piano, con corsi di laurea come quello in Cybersecurity inaugurato nel 2020 all’Università di Padova, che ha già sfornato una cinquantina di laureati e dovrebbe raggiungere il centinaio entro la fine dell’anno accademico.

I primi laureati sono di luglio 2022 e il tasso di occupazione è sostanzialmente del 100%: qualcuno continua a fare ricerca (a Padova, ma anche alla Sorbona), molti vengono assunti da aziende di tutte le dimensioni, compresi Pmi ed enti pubblici.

Impartito interamente in inglese, il corso di laurea magistrale - diretto da Mauro Conti, astro nascente della cybersicurezza italiana (attualmente Editor-in-Chief di IEEE TIFS, la rivista scientifica internazionale di riferimento nell’area della Cybersecurity) - è gestito congiuntamente dai Dipartimenti di Matematica e Ingegneria dell’informazione dell’ateneo padovano. Tra gli insegnamenti, principi di sicurezza delle informazioni, principi e protocolli crittografici, sicurezza software, reti e sistemi cyber-fisici, e strumenti di machine learning.