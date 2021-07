Cyberattacchi, la doppia morale di Pechino sulla sicurezza dei dati

3' di lettura

Pechino ha investito nell’upgrade dei suoi sistemi informatici e sta rafforzando il ruolo e i fondi dell’autorità nazionale per la Cybersecurity che a breve avrà compiti di coordinamento di tutte le altre autorità di controllo. L’analisi dei flussi prodotti in Cina e trasferiti all’estero, lo storage, le apparecchiature certificate in house. Tutto deve essere a prova di attacco, furto, manipolazione e gestione da parte di potenze straniere. Blindati in casa, sul chi vive all’estero. Così l’uso della tecnologia rischia di diventare un’arma letale tra Cina e resto del mondo.

La sicurezza dati coincide con quella nazionale

Blindati in casa, in guardia all’estero. La Cina si è trasformata in una minaccia informatica primaria per gli Stati Uniti perchè nell’ultimo decennio ha riorganizzato i suoi sistemi informatici, puntando a costruire nuove difese.

Loading...

Insomma, è diventata un avversario sofisticato e ben più maturo degli Stati Uniti. Non a caso, secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken la Cina rappresenta “una grave minaccia per la nostra sicurezza economica e nazionale”.

L’America ha perso terreno su un fronte che si sta rivelando strategico.

Soprattutto, La Cina si è rafforzata in casa, dove la riorganizzazione è in corso. Perchè la sicurezza dati, stando alla filosofia del più longevo Partito comunista attivo sulla terra - ha appena compiuto cento anni - , coincide totalmente con quella nazionale.