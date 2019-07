Cyberbullismo e minori: chi ha più di 14 anni può attivare le contromisure Chi è vittima (o assiste a un episodio) può segnalare il fatto al social network, proporre un reclamo al Garante o chiedere l’ammonimento al Questore di Marisa Marraffino

3' di lettura

I rimedi previsti a tutela della vittima dalla legge 71/2017 contro il cyberbullismo sono la segnalazione diretta al social network, il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e l’ammonimento al questore. Si tratta di strumenti azionabili direttamente dal minore che abbia compiuto 14 anni. A partire dalla stessa età il minorenne può sporgere denuncia o querela, anche senza l’ausilio del genitore, ma in caso di disaccordo prevale la volontà del genitore. Non è un caso che il Dlgs 101/2018 di adeguamento al Gdpr abbia fissato a 14 anni l’età minima per iscriversi a un social network.

Segnalazione al social network

L’articolo 2 della legge 71 del 2017 prevede che il minore possa segnalare al titolare del trattamento, al gestore del sito o del social network qualsiasi contenuto che lo riguardi. Il destinatario della segnalazione ha 48 ore di tempo per provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco del dato. Occorre tenere traccia della segnalazione effettuata tramite l’apposita funzione di feedback o comunicazione scritta al titolare dei dati.

Il reclamo al Garante

Se il contenuto non viene rimosso il minore potrà agire rivolgendosi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali che sul proprio sito ha messo a disposizione il modellino per la segnalazione da inviare via mail e alla quale andranno allegati lo screenshot della segnalazione effettuata al social network, la descrizione precisa dei fatti e degli eventuali reati dei quali si ritiene di essere stati vittima. Il Garante dovrà intervenire nelle successive 48 ore.

Ammonimento al questore

È il rimedio previsto dall’articolo 7 della legge contro il cyberbullismo. Si tratta di una misura di prevenzione amministrativa, non penale, i cui effetti cessano appena il minore compie 18 anni e che può essere azionata quando non è ancora stata presentata denuncia o querela.

La procedura può essere attivata dalla vittima, questa volta rappresentata dai genitori o dal tutore, ma anche da terze persone, purché non da una fonte anonima. Si espongono i fatti alla polizia o alla stazione dei carabinieri più vicina, i quali trasmettono poi tutti gli atti al questore, che convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore. Se il questore ritiene sussistente l’illecito, assunte le informazioni del caso e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l’autore dell’atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non divulgare il video che, ad esempio, per il momento circola soltanto su chat singole o di gruppo.