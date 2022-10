Cybercrime: aumentano le richieste delle autorità giudiziarie ai social network. Ma spesso mancano le risposte

I punti chiave La fotografia

Terrorismo, diffamazione, rapimenti, molestie, pedo-pornografia. È lungo l’elenco dei reati per i quali le autorità giudiziarie e investigative, nel corso di indagini e processi, chiedono dati ai social network e ai provider.

E le richieste sono in continuo aumento, a testimonianza dell’incremento della criminalità informatica, ma anche del rilievo crescente delle informazioni presenti sui social per le attività investigative e giudiziarie (le domande possono riguardare qualsiasi reato).

Il Sole 24 Ore del Lunedì ha elaborato i dati forniti dai Transparency Report messi a punto dai social network, relativamente a un campione di sei Stati occidentali (cinque europei - Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna - più gli Usa).

Dall’analisi emerge che, dal 2019 al 2021, la crescita complessiva di richieste per Meta (Facebook, Instagram, Messanger e Whatsapp) è stata di quasi il 40% e per Google di oltre il 67 per cento (per Tiktok si è passati addirittura da 243 a 4.592 perché si tratta di un social più recente che ha avuto un’espansione rapidissima).

Ma le risposte spesso non arrivano. I social non sono infatti sempre obbligati a fornire le informazioni in loro possesso, né sono previste sanzioni se non lo fanno. I dati variano da Paese a Paese ma non superano mai il 90 per cento. In Italia e in Spagna ci sono le percentuali più basse.

In Europa, il tasso più elevato di risposte lo ottiene il Regno Unito (nel 2021 l’88-89% per Google e Meta e il 63,4% per Tiktok), in linea con gli Usa.