Cybersecurity, Cgil, Ue e Semestrale, tutti i dossier del Copasir

1' di lettura

Sarà l'audizione del direttore della nuova Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni ad aprire oggi una vera “settimana di fuoco” per il Copasir, il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Baldoni dovrà riferire in merito ai vari step previsti dalla nuova legge sulla Acn, in particolare sui contenuti dei quattro regolamenti che dovranno fissare competenze e organigramma della nuova agenzia. Già si sa che a regime dovranno lavorare all' Acn circa 800 addetti. Finora sono stati destinati a questo incarico circa 70 persone provenienti dal Dis, dall'agenzia sul digitale e dal Mise. Gli altri verranno reclutati con concorsi che partiranno dal prossimo anno o con chiamata diretta per profili particolari. La sede dell'Acn sarà probabilmente la vecchia sede del Dis in Piazza di Santa Susanna.

Domani il Copasir affronterà la questione della sicurezza e intelligence europea alla luce dell'autonomia strategica dell'Unione europea. Sarà ascoltato al riguardo il Presidente del Comitato militare dell’Ue generale Claudio Graziano.Giovedì poi per l'indagine energia il Comitato ha messo in programma un'audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Loading...

Nello stesso giorno verrà formalizzato l'incarico di relatore sulla relazione semestrale dell'attività dei Servizi che durerà per almeno due settimane. Sempre giovedì il Comitato ha previsto anche l’audizione del direttore dell’Aisi Mario Parente sugli scontri di sabato e l'assalto alla Cgil. Il Comitato ha anche chiesto ieri alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese un’informativa su quanto accaduto nella capitale sabato scorso.