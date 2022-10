Cybersecurity, cosa è la consumerizzazione del crimine e perché è urgente imparare a difendersi

“Noi chiamiamo questo fenomeno ‘consumerizzazione del crimine' ” – continua Hagerman – “perché anche chi non ha alcuna competenza può portare a termine gli attacchi. E questo è un bel problema, perché la sicurezza informatica è un tema estremamente complesso che diventa ogni giorno più difficile da padroneggiare a causa della mole di attacchi e della loro qualità. Per questo crediamo che la maggior parte delle aziende dovrebbe smettere di cercare di gestire la sicurezza IT in casa e affdarsi a un partner esterno specializzato.”

L'affermazione è forte, ma fondata: una caratteristica molto importante del cyber-crimine attuale è quella di essere, appunto, una ondata di attacchi molto sofisticati, ma per lo più automatizzati o gestiti in modo molto simile tra loro. Se decidiamo di gestire in azienda la cyber-security, ogni impresa dovrà investire risorse nell'informarsi sugli attacchi più usati, trovare i prodotti o le tattiche giuste per bloccarli, mettere tutto in opera e mantenere quanto creato.

Se invece ci si affida a un partner esterno competente, in grado di gestire centralmente la sicurezza dei suoi clienti, si partirà da una situazione in cui è il partner a gestire tutta la parte di intelligence necessaria, così come quella di creazione e manutenzione delle contromisure, garantendo un risultato di livello molto superiore ad un costo decisamente più abbordabile.

Inoltre, c'è un altro elemento che fa la differenza: quando parte una campagna di attacchi basata su vulnerabilità sconosciute, la risposta delle aziende è necessariamente lenta in quanto ognuna deve scoprire cosa sta accadendo e prendere le dovute contromisure singolarmente. Se invece ci si affida ad un partner in grado di gestire la sicurezza, una volta identificato il primo attacco, le contromisure verranno velocemente rilasciate a tutte le altre aziende gestite, in modo da prevenire qualsiasi danno.



“In pratica” – conclude Hagerman – “si fa leva sull'esperienza che il partner crea amministrando decine o centinaia di aziende: quando un problema viene riscontrato su una, tutte beneficiano delle soluzioni”.