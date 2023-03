Cybersecurity, cosa succede dopo le dimissioni di Baldoni? Oggi Mantovano al Copasir

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo le dimissioni del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) Roberto Baldoni, nominato dall’ex premier Mario Draghi nell’agosto del 2021 (guidava il settore cyber come vicedirettore delegato del Dis già dal 2018), il governo Meloni punta a indicare in tempi stretti il nuovo vertice di Acn. Il nome del nuovo direttore potrebbe arrivare in occasione del Consiglio dei ministri che si terrà il 9 marzo a Cutro.

Frattasi e Massi, i nomi in pole

Il Governo, e in particolare la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano che ha la delega sui Servizi, vogliono chiudere quanto prima la vicenda vista la delicatezza dell'incarico in un momento peraltro in cui gli attacchi hacker contro siti italiani istituzionali e non si ripetono. Tra i nomi in pole c'è anche l'attuale prefetto di Roma Bruno Frattasi. Se così fosse si tratterebbe di una scelta in netta discontinuità con il passato. A capo dell'Agenzia il precedente governo guidato da Mario Draghi aveva messo Roberto Baldoni, docente universitario tra i maggiori esperti di Cyber security. Il rapporto con Palazzo Chigi però non è mai decollato. Inoltre, il suo allontanamento sembra legato anche alla gaffe rinvenuta nel Piano nazionale di sicurezza dove sarebbe rimasta in più parti la firma di Accenture, la multinazionale americana chiamata come consulente a collaborare alla stesura. Ad alimentare ulteriormente il deterioramento dei rapporti con Palazzo Chigi anche l'eccessiva (almeno così è stata giudicata) pubblicità e allarme sui tentativi di penetrazione da parte di hacker russi nelle ultime settimane. Oltre a Frattesi tra i candidati ci sarebbe anche l'attuale segretario generale della Corte dei conti, Franco Massi.

Loading...

Il sottosegretario Mantovano audito dal Copasir

Intanto oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, sarà sentito in audizione davanti Copasir sul caso. Il sottosegretario comunicherà le sue valutazioni e le prospettive di sviluppo e di rilancio dell’organismo. Mantovano è il referente politico del direttore dell’Agenzia. I due erano presenti martedì scorso alla sede dell’intelligence di piazza Dante per l’illustrazione della relazione annuale dei servizi che, come ogni anno, ha dedicato ampio spazio.alla minaccia cibernetica.

Italia sotto attacco hacker

Nel contesto di una “guerra ciberbetica diffusa” anche l’Italia, ha sottolineato il Rapporto annuale del Clusit, è nel mirino: nel 2022 sono stati 188 gli attacchi informatici verso il nostro paese, con un incremento del 169% sull’anno. A livello mondiale la crescita è stata del 21%.

La nomina del direttore spetta al presidente del Consiglio

La nomina del direttore generale spetta al presidente del consiglio dei ministri. Infatti in base al decreto legge 82/ 2021, convertito nella legge 109, che istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al presidente del consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva: «L’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico», «l’adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (Cic)» e la «nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale». Il presidente del consiglio dei ministri, prevede ancora la norma, «informa preventivamente» il presidente del Copasir circa le nomine.