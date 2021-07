Cybersecurity: così la pandemia fa volare gli attacchi Double Extortion

Il risultato della collaborazione con Yoroi è questa dashboard aggiornata quotidianamente su Lab24 con i principali attacchi, tendenze e tipologie di minacce informatiche.

Nel 2019 si era visto un aumento di questo trend cyber-criminale, facendo riferimento a gruppi come Dark Team. Ma all'epoca erano concentrati su un unico obiettivo: installare malware di tipo ransomware in tutta l’azienda.

Invece, nel corso del 2020 molti di questi operatori sono passati alla pratica della Double Extortion iniziando a rubare dati preziosi dalla rete della vittima e chiedendo denaro per “garantire” la cancellazione del loro bottino criminale.Inoltre, le dinamiche degli attacchi di Double Extortion ricordano il modus operandi degli “advanced threat actors”, le cosiddette Advanced Persistent Threat (APT). Questo è molto più di un banale dettaglio.

Tali intrusioni informatiche avanzate vengono avviate molte volte attraverso host infetti da malware per entrare nella rete aziendale. Quindi, i cybercriminali sfruttano il loro set di strumenti e impianti per spostarsi attraverso la rete aziendale, per rubare dati sensibili e infine per assumere completamente il controllo dell’infrastruttura IT, tagliando fuori gli amministratori di sistema e distribuendo massicciamente ransomware su qualsiasi asset aziendale.Affrontare tali minacce era, fino a pochi anni fa, solo una preoccupazione delle organizzazioni che operavano in settori strategici o in settori verticali fortemente presi di mira come il settore bancario, finanziario, la difesa o le infrastrutture critiche.

Dopo l’accelerazione verso il digitale, imposta dalla pandemia, le stesse metodologie operative dannose stanno ora minacciando moltissimi settori, ponendo il problema della sicurezza informatica a diversi livelli.«Questo punto di svolta – sostengono da Yoroi - è impossibile da ignorare. La convinzione che hanno molte aziende operanti in settori meno cyber-maturi – come ad esempio “le vecchie strategie sono ancora sufficienti” – va in frantumi di fronte alla violenza degli attacchi Double Extortion, che in poche ore catapultano letteralmente l’azienda in una crisi Cyber. Una situazione caotica che pone di fronte ai vertici aziendali una serie di problematiche di elevata gravità che hanno un impatto immediato sull'operatività del business, sulle responsabilità civili e penali, sulla reputazione del marchio e sulla competitività a lungo termine».