Cybersecurity e digitale le nuove sfide

1' di lettura

L’Its Academy di Lanciano (Chieti) quest’anno raddoppia. Accanto ai due tradizionali percorsi in meccatronica, a fine ottobre ne sono partiti altri due, uno di 25 studenti, in cybersecurity e sicurezza informatica in collaborazione con Leonardo ed Adecco Italia, l’altro, di altri 25 ragazzi, in servizi digitali avanzati assieme a Servizi Innovativi di Confindustria Chieti-Pescara e le aziende associate. In tutto, quindi, altri 50 giovani si specializzeranno in «profili professionali richiestissimi dal mondo del lavoro», ha sottolineato il presidente dell’Its Academy di Lanciano, Paolo Raschiatore. Venticinque di questi ragazzi, quelli del corso in cybersecurity e sicurezza informatica, ha aggiunto il direttore della Fondazione, Antonio Maffei, «già il primo giorno di lezione sono stati assunti da Adecco Italia con contratti di apprendistato».

Nato come eccellenza formativa per il settore automotive a servizio di Sevel e Honda, l’Its Academy di Lanciano nel tempo si è “allargato”, collaborando con realtà del calibro di Fater, Denso, Stellantis, e oggi l’area tecnologica di riferimento è «Sistema Meccanica e Informatica». Ci sono 150 studenti frequentanti, oltre il 60% della docenza proviene dal lavoro. Il tasso di occupazione dei neodiplomati supera il 90%.