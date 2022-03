Cybersecurity, Google compra lo specialista Mandiant per 5,4 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ad operazione conclusa, e il closing è previsto nel corso dell'anno, entrerà a far parte di Google Cloud e già questo dice parecchio delle motivazioni che hanno spinto il colosso di Mountain View a staccare un assegno da 5,4 miliardi di dollari in contanti per acquisire Mandiant, azienda americana specializzata in soluzioni di difesa cibernetica dinamiche. L'accordo definitivo è stato ufficialmente annunciato dalle due società nelle scorse ore (il contratto prevede il pagamento di 23 dollari per azione in una transazione all-cash comprensiva della liquidità netta di Mandiant) ed è come da prassi sottoposto alle approvazioni regolatorie del caso.

La risposta alle minacce globali

Perché Google abbia definito questo investimento è facilmente intuibile e le vicende che rimbalzano dal fronte di guerra in Ucraina ne sono un evidente amplificatore: le sfide di cybersecurity a cui sono chiamate organizzazioni di qualsiasi genere (enti governativi compresi), come si legge anche nel blog post di BigG, hanno accelerato in frequenza, gravità e diversità, creando un imperativo di sicurezza globale. “La sofisticazione e la gravità degli attacchi che prima erano utilizzati per colpire i principali governi - questo l'indicativo commento a firma di Thomas Kurian, il Ceo di Google Cloud - ora vengono utilizzati per colpire le aziende di ogni settore”. Rilevare e rispondere agli attacchi in tempi rapidi è quindi un imperativo al pari di disporre degli strumenti adeguati per identificare, analizzare e orchestrare le minacce ed automatizzare i provvedimenti correttivi. E il cloud, in questo scenario noto ma in continua evoluzione, rappresenta un nuovo modo per cambiare il paradigma della sicurezza e (nel contempo) accelerare anche la trasformazione digitale di processi e modelli di business.

Integrazione nel segno del cloud

Con l'acquisizione di Mandiant e l'integrazione delle sue tecnologie di intelligence e testing delle minacce in tempo reale (Siemplify e Automated Defense, Security Validatio), Google vuole per l'appunto completare la propria offerta di servizi indirizzata al mondo corporate nell'ambito della sicurezza che già comprende soluzioni per contrastare i contenuti dannosi e prevenire le vulnerabilità del software come BeyondCorp Enterprise for Zero Trust, VirusTotal o Security Command Center. L'idea di fondo, come confermano i portavoce della società californiana, è una suite di prodotti e servizi end-to-end con capacità del tutto scalabili per supportare le aziende sia attraverso i loro ambienti cloud che in modalità on premise.