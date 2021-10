Cybersecurity, Indra cresce in Italia con Net Studio (identità digitali)

Ascolta la versione audio di questo articolo

Minsait, l'azienda attraverso la quale la holding Indra opera in Italia, ha annunciato l'acquisizione di Net Studio, realtà italiana specializzata in sistemi di governance delle identità digitali, gestione delle identità, gestione degli accessi, gestione degli account privilegiati e governance dei dati.



Grazie a un team di oltre 70 esperti e un portafoglio clienti operante nei settori finanziario, industriale ed energetico, Net Studio contribuisce a consolidare l'offerta italiana di Minsait che era già attiva nel settore della cyber security tramite progetti sviluppati in ambito Telco, museale e della pubblica amministrazione.

L'acquisizione non prevede scossoni organizzativi per l'acquisita dal momento che il team manageriale resta invariato e farà capo a Francesco Casertano, responsabile cybersecurity di Minsait in Italia.

L’operazione è solo l'ultima di una serie di acquisizioni che il gruppo spagnolo ha portato a termine nel nostro territorio. All'inizio del 2021, infatti, Minsait aveva acquisito SmartPaper, azienda italiana specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione documentale.

In futuro, non è da escludere che assisteremo ad altre operazioni simili, soprattutto in ambito cybersecurity. L'enorme crescita dei crimini informatici negli ultimi cinque anni ha spinto le aziende di tutto il mondo a dotarsi di sistemi in grado di respingere gli attacchi e tenere al sicuro dati e asset finanziari e la galassia di aziende nate per colmare la richiesta di prodotti e servizi ha bisogno di essere razionalizzata per servire al meglio il mercato e ottimizzare la risposta delle aziende al pericolo dei criminali informatici.