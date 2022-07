Cybersecurity, a Milano la rete di trasporto dati contro l’attacco hacker

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lombardia mira a diventare una eccellenza nel settore della cybersecurity a livello europeo e vara un progetto che porterà alla creazione di una rete per la trasmissione sicura dei dati basata su tecnologie quantistiche.

È stato, infatti, siglato a giugno un accordo tra il Politecnico di Milano, Regione Lombardia, Aria, Intesa Sanpaolo e il 1° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito per portare il capoluogo lombardo a essere la prima città al mondo a poter contare su quello che è visto come il sistema più sicuro per trasportare dati senza timore che possano essere sottratti o modificati anche in futuro.

Molti degli attuali sistemi di crittografia, indispensabili per proteggere i dati mentre sono in transito o immagazzinati nei sistemi di archiviazione, rischiano infatti di diventare inefficaci con l’avvento dei computer quantistici (che sono molto più efficaci nell’ effettuare i calcoli necessari nella decodifica dei dati) e servono dei nuovi strumenti in grado di resistere quando nei prossimi anni i criminali potranno accedere a questi nuovi tipi di computer. Non è un caso che nella fase sperimentale del progetto siano coinvolti direttamente enti militari e finanziari: in questo modo si potranno testare sul campo le necessità e i casi d’uso di due ambiti in cui la sicurezza e l’integrità dei dati rappresenta un fattore strategico imprescindibile.

La concorrenza da battere per arrivare per primi sul mercato sarà agguerrita perché non è la prima volta che vengono testate con successo trasferimenti di dati basati su chiavi crittografiche quantistiche, ma a Milano si cerca per la prima volta di creare una rete di trasporto, andando oltre le connessioni da singolo punto a singolo punto che sono state viste in altre applicazioni.

L’accordo appena siglato rappresenta il secondo passo previsto per questo articolato progetto nato l’anno scorso a marzo e nei prossimi mesi verranno fisicamente installati i primi cinque nodi della rete: uno nella sede di Intesa Sanpaolo; uno presso la Caserma Santa Barbara sede del 1° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito; uno presso Aria (l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti); due presso i due campus del Politecnico di Milano. I nodi saranno collegati tra loro dalla preesistente infrastruttura di fibra ottica che al momento fornisce la connessione Internet a cittadini e aziende. «La rete Poliqi e i nodi quantistici innovativi che ne permettono la sua realizzazione - afferma il professore Mario Martinelli, Ordinario di Comunicazioni Ottiche al Politecnico di Milano e responsabile scientifico del progetto - sono stati completamente progettati dal Politecnico di Milano (che ha già depositato due brevetti a protezione della stessa) e verranno realizzati in collaborazione con partner tecnologici nazionali, molti dei quali con sede in Lombardia». «Questa - ha concluso – è la risposta concreta all’innalzamento dei livelli di minaccia ai dati sensibili che stanno avvenendo in tutti i settori strategici dell’economia e della società. Le sperimentazioni post-quantum che saranno rese possibili dalla partecipazione attiva dei tre partner con i quali oggi si firma l’accordo, tracceranno la strada per l’innalzamento della sicurezza digitale di tutto il Paese».