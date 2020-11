Cybersecurity, le nuove sfide per le aziende che cambiano

I lavori si apriranno con i saluti di Luca De Biase, responsabile di Nòva24 Il Sole 24 Ore e di Alberto Dossi, vicepresidente di Assolombarda, a cui farà seguito l'intervento di Stefano Zanero, professore associato del Politecnico di Milano, che presenterà al pubblico i dati e le prospettive della Cybersecurity in Italia e nel mondo, che deve fare i conti con l'emergenza Covid-19 anche in questo ambito.

Argomento particolarmente sentito e importante soprattutto per il nostro Ministero della Difesa, che attraverso l'intervento di Angelo Tofalo, sottosegretario di Stato alla Difesa, spiegherà l'importanza del tema della ricerca in cybersecurity per il Governo, rivolto alla tutela delle imprese italiane.

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata – dopo l'analisi dei dati e della situazione nazionale – alle imprese italiane e alle strategie informatiche contro il cybercrime: la parola andrà innanzitutto al Cini, che nell'intervento del direttore Paolo Prinetto racconterà le attuali risposte alle sfide più importanti che la cybersecurity in questo momento sta affrontando in Italia, e a Vodafone Business, che con l'intervento di Alessandro Canzian, Marketing Corporate & Public Sector for Vodafone Business Italy and Lead for Managed Security Services Europe, presenterà gli elementi chiave e le più recenti soluzioni digitali in materia di protezione e sicurezza perché le imprese di ogni dimensione e settore siano sempre più resilienti e pronte al futuro.

La sessione delle ore 16:15 darà voce dunque alle aziende. In campo le strategie di successo e le case history aziendali risultate migliori per la protezione dalle minacce emergenti. Le racconteranno, insieme a Luca De Biase, Corradino Corradi, Ict Security & Fraud Management di Vodafone Italia, Michele Mariella, Head of Information and Communication Technology di Maire Tecnimont, Alessandro Marzi, Chief Information Security Officer di A2A, Marco Moroni, Regional Account Manager di Fortinet e Alessandro Caleffi, Chief Information Officer di ACS Dobfar.

La chiusura del convegno sarà a cura di Assolombarda, che presenterà i risultati dello Steering Committee, il comitato direttivo di Cyber Security, attraverso l'intervento del proprio coordinatore Alvise Biffi, Presidente Piccola Industria Confindustria Lombardia.