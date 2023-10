Cybersecurity, quando l’hacker penetra dalla stampante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Collegare alla rete una stampante è come lasciare aperta la porta di casa o dell’ufficio. Le stampanti sono uno dei varchi utilizzati dagli hacker per introdursi nella rete domestica o aziendale per esfiltrare dati sensibili o per un attacco ransomware. A ottobre 2022 gli esperti di Cybernews hanno hackerato quasi 28.000 stampanti sparse per il mondo e non protette, su un campione di 50mila, e le hanno obbligate a stampare una breve guida sui 5 passi per proteggere i dispositivi. Un modo un po’ drastico ma di sicura efficacia per dimostrare che occorre porre maggiore attenzione all’aspetto legato alla sicurezza del printing, almeno quanto se ne dedica per ricorrere ad antivirus, antimalware e VPN per proteggere computer e smartphone.



Continua a scendere, infatti, la fiducia nella sicurezza mentre aumentano i costi delle perdite di dati legati a questi device, come spiega in maniera dettagliata il Global Print Security Landscape 2023 di Quocirca.



Solo il 19% degli IT Decision Makers (ITDM) è completamente sicuro che la propria infrastruttura di stampa sia protetta da violazioni della sicurezza e perdite di dati, con un calo del 23% rispetto al 2022. Più in generale, l’aumento dei volumi di stampa e la crescita del lavoro ibrido creano rischi per la sicurezza, mentre il costo medio di una violazione dei dati legati alla stampa sale a 854.450 euro. Già nel 2022, il Global Print Security Landscape aveva rivelato come la sicurezza delle stampanti domestiche fosse solo al quinto posto tra le preoccupazioni degli ITDM e che erano le PMI a registrare le maggiori difficoltà nel tenere il passo rispetto alle sfide della sicurezza di stampa. Infatti, il 68% delle piccole e medie aziende ha dichiarato di aver subito perdite di dati a causa di un approccio non sicuro.



Le buone pratiche, come quelle suggerite dal team di Cybernews Investigation, sono alla base di ogni strategia di sicurezza. Tuttavia, mentre si delinea la forma a lungo termine del lavoro ibrido, le aziende devono lavorare per migliorare la fiducia nella sicurezza della stampa. È il momento ideale per attingere all’esperienza dei fornitori per affrontare le lacune e andare avanti con maggiore sicurezza adottando un approccio a 3 livelli che prenda in considerazione documenti, reti e dispositivi compresi quelli perimetrali (firewall, router, server, ecc…), gli endpoint come le workstation connesse, inclusi gli smartphone, per creare un piano efficace per la gestione della sicurezza.



Sarà cruciale configurare le impostazioni di rete in modo che la stampante risponda solo ai comandi provenienti dal router di rete, disabilitare le porte di rete a cui non si ricorre abitualmente, adottare un firewall sicuro e affidabile, mantenere il firmware aggiornato e modificare la password predefinita con una passphrase più forte.



È il momento di affidarsi a un partner di servizi di stampa gestita per monitorare tutti gli endpoint connessi e i flussi di lavoro. Le soluzioni Brother garantiscono una sicurezza delle stampanti a norma GDPR, proteggono i dati con protocolli di crittografia, aumentano il livello della sicurezza della rete aziendale, monitorano l’utilizzo e i costi del parco stampanti.



Inoltre Brother, punto di riferimento globale nel settore (52 filiali in 44 paesi del mondo), ha appena lanciato la nuova serie di stampanti laser monocromatiche (modelli top di gamma HL-L6410DN e MFC-L6910DN), affidabili e progettate per durare nel tempo, con costi di manutenzione estremamente ridotti e capaci di un triplice livello di sicurezza certificato per dispositivi, reti e documenti. Con la nuova gamma viene offerto anche il servizio di stampa gestita (MPS) di Brother, la soluzione “At your side” che consente di ridurre il tempo dedicato alla gestione delle stampanti, risparmiando sui costi e aumentando la produttività.



Un’innovazione destinata a stabilire nuovi standard per la capacità di stampare elevati volumi di documenti nel minor tempo possibile (fino a 50 pagine al minuto), per l’utilizzo di materiali di consumo ad altissimo rendimento (come il toner in grado di stampare 25.000 pagine).



